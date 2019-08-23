Мэры городов Дальнего Востока РФ и Японии подписали соглашение о сотрудничестве

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 августа. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве подписано в Петропавловске-Камчатском мэрами городов Сибири, Дальнего Востока России и западного побережья Японии. Об этом в пятницу сообщили пресс-служба мэрии столицы Камчатки.

"В Петропавловске-Камчатском состоялось подписание коммюнике XXVII встречи мэров городов Сибири и Дальнего Востока РФ и городов западного побережья Японии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основным приоритетом названо взаимодействие в энергетической сфере, а также расширение функций портов городов-участников. Мэры также договорились о взаимном обмене бизнес-делегациями, в состав которых будут входить представители предприятий и местных торговых компаний. Особый акцент будет сделан на сотрудничестве в области гуманитарных обменов, творчества, науки, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства.

"Встреча подтвердила, что несмотря на существующую нестабильность в мировой политике, жители наших городов и городские власти едины в стремлении к миру, дружбе и развитию добрососедских отношений. Именно крепкие дружеские связи жителей наших городов будут являться залогом нерушимой дружбы между нашими регионами и странами", - отметила руководитель секретариата Ассоциации городов Дальнего Востока и Сибири по дружественным связям с городами Японии Татьяны Ивановой.

Подобные мероприятия проходят раз в два года. В следующий раз мэры встретятся в 2021 году в одном из городов западного побережья Японии.