Летняя студенческая школа на Соловецких островах посвящена теме "Гений места"

АРХАНГЕЛЬСК, 23 августа. /ТАСС/. Летняя студенческая школа, в которой принимают участие студенты из Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга, открылась в пятницу на Соловецких островах. Как сообщила ТАСС сообщила руководитель проекта, заместитель директора интеллектуального центра - научной библиотеки Северного Арктического федерального университета (САФУ) Светлана Тюкина, в этом году тема школы - "Человек и место, или Гений места".

"Летняя студенческая школа на Соловках открывается сегодня, ее очная часть на архипелаге продлится до 30 августа. Мы будем исследовать историко-культурное и природное наследие Соловецких островов. И в этом году мы выбрали тему "Человек и место, или Гений места", то есть мы попытаемся понять, меняет ли человека такое особое место, как Соловки, и как человек в этом месте меняется", - рассказала Тюкина.

Она также добавила, то тему будут рассматривать с разных сторон: и по отношению к участникам школы, и к историческим личностям, и к туристам, и к местным жителям.

"Группа социологов разработала анкету для туристов (как меняет их посещение Соловков) и для местных жителей (воспринимают ли они это место как уникальное и думают ли они, что человек должен там как-то меняться, по-другому себя вести на Соловках)", - пояснила Тюкина.

Впервые в рамках летней школы для студентов и соловецких школьников пройдет социо-ролевая игра, в ходе которой участники будут рассматривать разные сценарии будущего для детей и молодежи на Соловках.

В школе-2019 принимают участие бакалавры старших курсов, магистранты и аспиранты САФУ, Высшей школы экономики из Москвы и Санкт-Петербурга, а также преподаватели.Всего задействовано около 60 человек. В проекте учавствуют физики, юристы, специалисты по IT-технологиям, социологи, филологи, педагоги и экологи.

Впервые в этом году экологическая группа будет брать пробы воды. Как сказала Тюкина, это сделано по просьбе местных жителей: "Они сказали: хотим понять, какую воду мы пьем". До этого участники школы работали только с пробами почвы, образцы воды обрабатывать сложнее - их нужно быстро доставить в лабораторию. "Нам уже доставлено 20 литров дистиллированной воды, - отметила руководитель проекта. - Что-то будет замораживаться, доставляться в Архангельск, потому что воду нужно очень быстро обрабатывать". Пробы будут брать четыре раза в день - как морской, так и пресной из питьевого ручья - для оценки антропогенного загрязнения.

Электричество на Соловках

Участники школы в рамках педмастерской будут разрабатывать уроки физики для школьников на примере сооружений Соловков. В этом году они будут посвящены системе каналов и электричеству. Студенты составят задачи и сделают наглядные пособия. Канальная система на Соловках сложная, соединяет озера на различных уровнях, для участников школы запланирована экскурсия на эти сооружения.

Что касается электричества, то на архипелаге была построена одна из первых в России электростанций. "Поэтому у нас идея рассказать школьникам, как устроена была электростанция, которая век назад существовала, как получали электричество, - сказала Тюкина. - Запустить такой объект вряд ли возможно, но поискать чертежи, модели, схемы, как она работала, какой мощности был двигатель, как вырабатывалось и подавалось электричество, можно".

Студенты познакомятся и с современными системами выработки электроэнергии - с ними будет проводить занятия специалист по альтернативным источникам энергии.

Каждый участник школы должен будет подготовить проект. Их идеи они представят 30 августа, а окончательная защита пройдет в ноябре. Например, специалисты IT-группы будут участвовать в разработке сайта для Соловецкого музея-заповедника. Группа музея истории САФУ займется поиском информации о репрессированных преподавателях и студентах, которые были заключенными Соловецкого лагеря. Отдельное исследование планируется посвятить Павлу Флоренскому - ученому и богослову, который был узником Соловецкого лагеря.

Актерское мастерство для ученого

Для студентов запланирован несколько мастер-классов, один из них проведет актриса студии театрального искусства, преподаватель ГИТИСа Анастасия Имамова. Другие мастер-классы будут посвящены северной мезенской росписи и изготовлению изразцов.

"Соловецкий музей обещает провести мастер-классы по созданию изразцов по историческим образцам из керамики, каждый уедет со своим изразцом", - добавила собеседница агентства.

Впервые в этом году молодые исследователи изучат особенности музыки Соловецкого архипелага и посвященной Соловкам. "Мы изучим развитие музыкальной культуры, начиная от старинной, и до того, как в ХХ веке формировалась бардовская песня, соловецкие песенные тексты. Будет рассматривать особенности литургического пения", - рассказала Тюкина.

Участники встретятся с директором местной музыкальной школы, которая является филиалом школы Баренцева региона, и с руководителем Архангельского филармонического камерного оркестра Владимиром Онуфриевым.

"Он много лет приезжает на Соловки и участвует в богослужениях, а также он готовил соловецкие концерты - такая связь времен. Был концерт, например, в котором участвовала братия монастыря и оркестр", - добавила руководитель школы.