Минприроды: все пожары на территории заповедников федерального значения ликвидированы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали природные пожары, действовавшие на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения, сообщила в пятницу пресс-служба Минприроды.

22 августа в национальном парке "Забайкальский" в Бурятии продолжалось тушение природного пожара.

"Ликвидированы все лесные пожары на ООПТ федерального значения <…> По состоянию на 12:00 мск, на ООПТ федерального значения действующих лесных пожаров не имеется", - говорится в сообщении.

С начала 2019 года в России зафиксировано 210 природных пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков. Площадь, пройденная огнем, составила 65 218 га, в том числе в лесной зоне - 9 180 га.