Российско-германский форум в Железноводске посвятят первооткрывателю Кавминвод

ПЯТИГОРСК, 23 августа. /ТАСС/. Российско-германский форум, посвященный первооткрывателю Кавказских Минеральных Вод, русскому врачу немецкого происхождения Федору Гаазу, пройдет в Железноводске весной следующего года, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе горадминистрации.

"Форум пройдет в конце мая следующего года, точная дата пока не определена. Мероприятие будет полностью посвящено наследию Гааза. Вполне возможно, что приедут потомки врача", - сказал собеседник агентства.

По его словам, решение о проведении форума было принято на встрече председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова с главой Железноводска Евгением Моисеевым в пятницу. Мероприятие пройдет под эгидой "Петербургского Диалога".

Пресс-служба отмечает, что в сентябре в нижней части Каскадной лестницы в Железноводске будет открыт монумент Гаазу, который в 1810 году открыл целебные воды Железноводска. Над памятником работает скульптор Светлана Авакова.

Федор Гааз (настоящее имя Фридрих Йозеф - прим. ТАСС) - врач, филантроп, известный под именем "святой доктор", работавший в России в XIX веке. В 1809 и 1810 годах побывал на Кавказе для изучения минеральных источников. Исследовал источники в Кисловодске, открыл источники Железноводска, первым сообщил об источниках в Ессентуках.