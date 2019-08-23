Мемориальную доску поэту Андрею Дементьеву откроют на Ставрополье к осени

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Памятную доску в честь лауреата Государственной премии СССР, поэта Андрея Дементьева (1928-2018) откроют в городе Ессентуки (Ставропольский край) 31 августа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города на своей странице в Instagram.

"31 августа в Ессентуках будет установлена памятная табличка поэту Андрею Дементьеву. Популярный лирик часто бывал на курорте Ессентуки, гулял в Лечебном парке, отдыхал в санатории "Целебный ключ". Именно здесь, в субботу 31 августа в 12 часов пройдет торжественное открытие мемориальной доски поэта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе пройдет вечер памяти, посвященный Дементьеву, под открытым небом выступят звезды эстрады.

Заслуженный деятель искусств, почетный гражданин Твери и Тверской области поэт-песенник Андрей Дементьев ушел из жизни 26 июня 2018 года. Он являлся автором сотен произведений, в числе которых известные песни советской эпохи: "Баллада о матери ", "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом" и многие другие. По его инициативе в 2013 году в Твери был открыт единственный в России Дом поэзии.

2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день было принято решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева. Известно также, что вскоре именем поэта будет назван один из самолетов компании "Аэрофлот". С такой инициативой выступил губернатор Игорь Руденя, правление компании поддержало идею.