Экологи Северного флота собрали 300 тонн металлолома на острове Котельный

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Военнослужащие экологического взвода Северного флота (СФ) с июня собрали более 300 тонн металлолома на арктическом острове Котельный, входящем в архипелаг Новосибирских островов в море Лаптевых. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня военнослужащие экологического взвода Северного флота выполнили плановый объем работ по очистке от металлолома арктического острова Котельный. Они собрали и спрессовали более 300 тонн стальных бочек и другого металлического мусора", - отмечается в сообщении.

Подготовленный к утилизации металлолом североморцы складывают в морские контейнеры, которые через несколько недель погрузят на теплоход и отправят на материк для дальнейшей переработки, рассказали в пресс-службе.

Военнослужащие Северного флота начали очищать остров Котельный в середине июня, в среднем они обрабатывали по 5 тонн металла в день. В июне им удалось обнаружить 200-литровую немецкую металлическую бочку 1944 года.

"Вскоре она займет свое место в Военно-морском музее Северного флота", - говорится в сообщении.

В предыдущие периоды работы на арктическом острове военнослужащие экологического взвода находили старые металлические бочки американского производства. Крышка одной из них сегодня находится в Музее ВВС Северного флота в поселке Сафоново.

Экологический взвод СФ впервые начал очистку острова Котельный в 2015 году. Основная часть мусора - это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. Ранее в пресс-службе флота сообщали, что в экологический взвод в 2019 году вошли 30 военнослужащих из воинских частей системы тылового обеспечения СФ.