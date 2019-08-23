Новый пункт по забою скота запустят в Дагестане до конца года

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Пункт убоя мелкого рогатого скота мощностью 500 голов в смену в Магарамкентском районе Дагестана будет сдан в эксплуатацию до конца года. Объем инвестиций в проект составляет более 60 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

"Проектом ООО "Премиум" предусматривается строительство в селе Яраг-Казмаляр убойного пункта мощностью 500 голов мелкого рогатого скота в смену. Стоимость проекта превышает 60 млн рублей, 30 млн рублей из которых будет направлено на закупку технологического оборудования и специальных автотранспортных средств. Строительство убойного пункта было начато в феврале 2019 года, его ввод в эксплуатацию запланирован на конец текущего года", - говорится в сообщении.

Вопросы организации новых мощностей по убою скота непосредственно в зонах содержания поголовья были затронуты главой Дагестана Владимиром Васильевым в ежегодном послании Народному собранию республики. "Реализация данного проекта создаст условия развития переработки мяса мелкого рогатого скота, позволит увеличить его экспортный потенциал", - отмечается в сообщении.

В 2019 году производители республики намерены увеличить экспорт баранины в Иран до 5-6 тыс. т. В 2018 году экспорт баранины из Дагестана в Иран составил 4 тыс. т.