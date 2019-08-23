Самый популярный маршрут национального парка "Алания" благоустроят в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству пройдут на самом популярном маршруте национального парка "Алания". До конца октября 2019 года арт-объекты и информационные щиты установят на экологической тропе к водопаду Галдоридон, сообщили ТАСС в администрации нацпарка.

"Тропа протяженностью около 4 км будет благоустроена, на ней появятся информационные аншлаги и арт-объекты. На данный момент разрабатываются эскизы. Это один из наших самых популярных туристических маршрутов, планируется, что в октябре проект уже будет реализован", - сказал собеседник.

Высота водопада Галдоридон - около 35 м, по данным администрации национального парка, ежегодно его посещают порядка 3-5 тыс. человек. Маршрут подходит и для взрослых, и для детей. "Проект совместно реализуется WWF РФ и "Киндер", маршрут выбирали именно исходя из возможностей организации семейного отдыха. Там будет улучшено дорожное полотно, обустроена детская площадка", - рассказали в нацпарке.

Информационные щиты будут знакомить посетителей с редкими видами животных и растений, которые можно встретить в парке и на маршруте, планируется установить и скульптуры. "Один из рассматриваемых арт-объектов - "Домашний скот". В этом месте проходила старинная дорога, там проходили животные, поскольку наверху находились пастбища. Это будут интересные скульптуры", - отметили в администрации парка.

Национальный парк "Алания" образован 18 февраля 1998 года, площадь - более 549 кв. км. В парке отмечено 34 вида млекопитающих, среди них туры и серны, горностаи, куницы, медведи и другие животные. В парке насчитывается более 1 тыс. различных видов растений, в том числе внесенных в Красную Книгу России. Среди исторических достопримечательностей парка - древние башни, пещерные укрепления, святилища, склепы-усыпальницы, развалины древних селений.