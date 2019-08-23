Молодежный форум "Каспий" пройдет 24-28 сентября в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Участники из России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана посетят международный молодежный форум "Каспий-2019" в Махачкале, сообщил ТАСС в пятницу замминистра по делам молодежи Дагестана Сиражуддин Галимов.

"У нас планируется 500 участников из всех регионов нашей страны. Также планируются участники из стран прикаспийских государств: Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Иран", - сказал Галимов.

По данным министерства, работа седьмого по счету форума, который пройдет 24-28 сентября, будет организована по нескольким направлениям: лидерство, предпринимательство и медиа. Для участников мероприятия планируется проведение лекций, мастер-классов, тренингов. Наряду с традиционными концертами будут организованы туры по достопримечательностям республики, участники форума посетят Дербент и Сулакский каньон.

С 23 по 26 сентября в Дагестане также впервые пройдет форум молодых соотечественников. По словам Галимова, его участниками станут этнические представители республики, которые сейчас проживают в других странах. Часть программы для участников двух форумов будет общей.

Молодежный форум "Каспий" проводится в Дагестане с 2011 года. Участником может стать любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет.