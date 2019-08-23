Международный детский шахматный турнир пройдет в дагестанском Каспийске

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Команды из нескольких регионов России, а также из Азербайджана примут участие в III Международном детском шахматном турнире "Каспий - море дружбы", который откроется 24 августа в Каспийске (Дагестан). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе дагестанского филиала компании "РусГидро", при поддержке которого проводится турнир.

"В этом году в турнире примут участие юные шахматисты из Азербайджана, Северной Осетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Махачкалы, Ногайского района всего 16 команд. Организаторами турнира третий год подряд выступает Многопрофильная гимназия им. Магомеда Гамзатова и Дагестанская федерация шахмат при поддержке Дагестанского филиала "РусГидро", говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в турнире примут участие дети в возрасте от 7 до 17 лет. Соревнования продлятся до 27 августа.