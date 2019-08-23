{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Транспортная развязка под Новороссийском поможет разгрузить участок на трассе М-4 "Дон"

На новом участке убрали одноуровневые левые повороты, которые создавали заторы, отметил мэр города

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Транспортную развязку на Сухумском шоссе под городом Новороссийск открыли в пятницу в Краснодарском крае. Она поможет разгрузить движение транспорта на участке автодороги М-4 "Дон", сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко на своей странице в Instagram.

"Открыли новую транспортную развязку на Сухумском шоссе. Новая развязка принципиально изменила и облегчила движение транспорта на этом направлении. Транзитный транспорт, двигающийся по М-4 из Новороссийска и обратно, перераспределен на путепровод - эстакаду, а грузовики, которые въезжают или выезжают в морской порт, могут беспрепятственно выезжать на дорогу, не создавая помех и опасных ситуаций", - написал он.

Дяченко добавил, что на этом участке убрали одноуровневые левые повороты, которые и создавали заторы на отрезке М-4 "Дон".

"Общая протяженность новой развязки составила 1,5 км, она включает в себя путепровод и развязку "кольцо". В ходе реализации всего проекта дорогу М-4 "Дон" на участке с 1539-го до 1540-го км полностью реконструировали, в частности, установили наружное освещение со светодиодными светильниками", - добавил он.

Кроме того, в домах возле трассы старые деревянные окна заменили на металлопластиковые, защищающие от шума дороги, а на самой трассе установили шумозащитные экраны.

Теги
РоссияКраснодарский край
Северный Кавказ
"Исторический перформанс 2019" в Кисловодске организует "встречи" с писателями прошлого
В городе также организуют ярмарка с развлекательными и гастрономическими лавками
Читать полностью