Транспортная развязка под Новороссийском поможет разгрузить участок на трассе М-4 "Дон"

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Транспортную развязку на Сухумском шоссе под городом Новороссийск открыли в пятницу в Краснодарском крае. Она поможет разгрузить движение транспорта на участке автодороги М-4 "Дон", сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко на своей странице в Instagram.

"Открыли новую транспортную развязку на Сухумском шоссе. Новая развязка принципиально изменила и облегчила движение транспорта на этом направлении. Транзитный транспорт, двигающийся по М-4 из Новороссийска и обратно, перераспределен на путепровод - эстакаду, а грузовики, которые въезжают или выезжают в морской порт, могут беспрепятственно выезжать на дорогу, не создавая помех и опасных ситуаций", - написал он.

Дяченко добавил, что на этом участке убрали одноуровневые левые повороты, которые и создавали заторы на отрезке М-4 "Дон".

"Общая протяженность новой развязки составила 1,5 км, она включает в себя путепровод и развязку "кольцо". В ходе реализации всего проекта дорогу М-4 "Дон" на участке с 1539-го до 1540-го км полностью реконструировали, в частности, установили наружное освещение со светодиодными светильниками", - добавил он.

Кроме того, в домах возле трассы старые деревянные окна заменили на металлопластиковые, защищающие от шума дороги, а на самой трассе установили шумозащитные экраны.