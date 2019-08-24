В Якутии открылся фестиваль для пенсионеров "Золотая пора 60+"

ЯКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Фестиваль для лиц пожилого возраста "Золотая пора 60+" под девизом "Жизнь прекрасна" стартовал в Якутске в субботу. В городском парке культуры и отдыха в течение двух дней пройдут мастер-классы, лекции и соревнования.

Для посетителей фестиваля подготовили спортивные мероприятия: скандинавская ходьба, якутские настольные игры, конкурс шахматистов, шашки, домино, аэробика. "На фестивале наградили самых активных участников местного клуба скандинавской ходьбы "Стимул". Активисты группы ежедневно и в любую погоду, даже в пятидесятиградусные морозы, проходят по 3-4 км", - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Одной из самых популярных площадок стал мастер-класс по су-джок терапии. Параллельно работает мобильный передвижной пункт медосмотра, где можно сдать анализы на уровень сахара, холестерина в крови, измерить артериальное давление, проконсультироваться с терапевтом.

На фестивале люди пожилого возраста смогут пройти обучение на мастер-классах по компьютерной грамоте, получат консультации специалистов Пенсионного фонда РФ, управления социальной защиты населения. Отдельно запланированы беседы с психологом и диетологом.

Как сообщили ТАСС в мэрии Якутска, которая организует фестиваль, пенсионеров ждет обширная культурная программа: конкурс талантов, исполнителей якутских и русских народных песен и танцев. "Сегодня вечером состоятся танцы под баян на открытом воздухе в рамках ретро-программы "По волнам моей памяти". В рамках фестиваля в соцсети Instagram проходят конкурсы постов "Семейная история" и "Семейный раритет". Горожане старшего возраста также могут посетить ретро-сеансы советского и индийского кино", - рассказали в мэрии.

В пресс-службе мэрии ТАСС уточнили, что фестиваль призван поддержать творчество и активную общественную жизнь людей старшего поколения и отвечает целям проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".