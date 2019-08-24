Военнослужащие построили низководный противопаводковый мост для жителей Курска

КУРСК, 24 августа. /ТАСС/. Понтонно-переправочные подразделения соединения инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) завершили возведение низководного моста, построенного на месте ежегодного пика паводка в Курске. Движение по мосту в субботу открыл замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков.

"По решению министра обороны Российской Федерации для обеспечения переправы во время паводка в этом регионе воинами 28-й понтонно-мостовой бригады построен мост через реку Тускарь. Для офицеров Западного военного округа, участников решения поставленной задачи - это заметный шаг в своем совершенствовании, а для солдат - серьезная проверка мастерства, навыков, приобретенных во время военной службы", - сказал Булгаков.

Протяженность моста, возведенного для пешеходной и автомобильной переправы в случае подтопления и сильного паводка, составила 72 м. Для строительства выбрали особый тип древесных пород - идеально ровный дуб. Эта древесина устойчива к перепадам температур и гнили, а также отличается высокой плотностью. Участие в строительстве моста принимали более 70 военнослужащих и свыше 12 единиц специальной военной техники, прибывших из Владимирской области.

"Мы договорились, что проработаем возможность реализации программы по строительству аналогичных мостовых сооружений на территории Курской области, и я хочу надеяться, что это первый, но не последний подобный объект. Отдельные слова благодарности хочу адресовать всем, кто принимал активное участие в сооружении этого мостового перехода, товарищам военнослужащим, моим коллегам", - добавил врио губернатора Курской области Роман Старовойт.