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Первую очередь филиала парка "Патриот" открыли на мемориальном комплексе в Курске

В церемонии приняли участие глава Курской области Роман Старовойт и замминистра обороны России Дмитрий Булгаков

КУРСК, 24 августа. /ТАСС/. Первую очередь филиала военно-патриотического парка "Патриот" торжественно открыли в субботу в Курске губернатор региона Роман Старовойт и заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков. Об этом сообщили журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

"Сегодня на мемориальном комплексе "Курская дуга", на проспекте Победы в Курске заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков и губернатор Курской области Роман Старовойт открыли первую очередь филиала парка "Патриот", - сказали в Минобороны России.

Гости праздника, который проходит в субботу в Курске по случаю 76-летия победы Красной Армии в Курской битве, увидели восстановленные образцы исторической военной техники, такие как танк Т-62, боевая машина пехоты БМП-1, зенитная установка "Шилка" и вертолет первой серии - Ми-8.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" открылся в Подмосковье в июне 2015 года. В нем создан военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", Центр военно-тактических игр, конгрессно-выставочный центр, на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники.

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияБулгаков, Дмитрий ВитальевичКурская область
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