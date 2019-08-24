От фруктовой горчицы до космопитания. В Туле открылся фермерский фестиваль "Свое"

ТУЛА, 24 августа. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Фермерский фестиваль "Свое" в Туле собрал в субботу более 100 фермеров, которые представляют продукцию, выращенную и изготовленную своими руками. Посетители могут продегустировать и приобрести блюда традиционной кухни, деликатесы и некоторые кулинарные изыски.

"В таком формате межрегиональный фестиваль проходит второй год подряд. Сегодня у нас более ста участников, преимущественно это малые формы хозяйствования из центральной части России. Проект ориентирован на то, чтобы фермеры имели возможность показать свой товар, реализовать его. Это способствует популяризации качественных натуральных продуктов и здорового питания", - сказал заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев журналистам на фестивале.

По его словам, многие хозяйства, представляющие на фестивале продукцию, являются участниками программы "Начинающий фермер", а также программ по развитию семейных животноводческих ферм и развитию сельскохозяйственной кооперации.

Дикая рыба и квас на крапиве

Деревянные прилавки с богатым выбором продукции развернулись на территории Тульского кремля, в самом сердце города-героя. Уже за два часа до официального открытия фестиваля посетители стекались на площадь, чтобы оценить блюда, а некоторые решили закупить товары крупными партиями. Ближе к обеду гостей фестиваля стало еще больше.

Приехавшие в город на отдых или экскурсии традиционно отдают предпочтение тульским кондитерам. Известный тульский пряник, первое упоминание о котором датируется 1685 годом, здесь представлен сразу несколькими производителями, поэтому выбрать угощение можно на любой вид, вкус, форму, цвет и размер.

"Наша фирма уже двадцать лет занимается изготовлением тульских пряников, главное преимущество - никаких консервантов", - говорит представитель фирмы "Тульский пряник", предлагая купить полуметровый увесистый пряник в форме матрешки.

Неподалеку, у витрины другой фирмы, скопилась небольшая очередь - покупатели спешат приобрести именные пряники на сувениры родным, друзьям, коллегам и ищут нужные имена, нарисованные кремом на кондитерских изделиях. "На пряниках гравируем не только имена, но и цифры в честь каких-либо праздников, делаем кушанья в форме зверей или сказочных персонажей, с прорисовкой лиц, в цвете", - отмечает представитель компании "Пряники России" Алексей Некрылов.

Интересуются посетители и другими блюдами, например рыбными пирогами. "Для начинки наших пирогов мы используем только дикую промысловую рыбу из северных морей и рек России. В "Колымский" пирог мы кладем филе чира с Колымы, в "Якутский" - арктического омуля, в "Магаданский" - кету или кижуча, добытых в Охотском море. А в "Мурманский" и "Соловецкий" - палтуса и треску, выловленных в Баренцевом и Белом морях. Тесто замешиваем из цельнозерновой муки, жернового помола, не используя дрожжи", - делится рецептом представитель компании "Северные рыбные пироги" Игорь Борисенков.

Утолить жажду на фестивале предлагают различными видами напитков. Антон Барский из фирмы "Велокофейня" предлагает "ароматный чай для велосипедистов". По его признанию, в его кофейню на набережной чаще всего предпочитают заезжать любители двухколесного транспорта. Глава фермерского хозяйства "Тульский березовый квас" Александр Сулеин как опытный сомелье разливает в пластиковые стаканчики квас на меду, рябине, солоде и даже крапиве.

Импортозамещенные сыры

Огромный выбор на фестивале молочных продуктов и сыров. Фирма "Сырный папа" из Орловской области предлагает мягкие сыры, произведенные в собственном сыродельном цеху при козоводческой фирме в деревне Суры по французским рецептам.

"Мы используем только цельное молоко высочайшего качества, не подвергаем его температурным стрессам, не разрушаем жировые шарики при транспортировке. Секрет успеха - в моментальной переработке, которая начинается сразу после надоя. В результате получаются сыры ограниченного производства и высочайшего качества с ароматами вкусов, которые невозможно достичь при промышленном производстве", - рассказывает представитель фирмы.

Производитель "Святозерские сыры" делает продукт, по словам представителя Татьяны Копыловой, в самой чистой местности Рязанской области. "Молоко, которое идет на производство сыров, местные фермеры получают от животных, пасущихся на заливных лугах летом и получающих ароматное сено зимой", - отмечает Копылова. В ассортименте производителя - зрелый сыр под благородные вина "Добрыня", сочетающийся с элем "Евпатий Коловрат", полутвердый столовый сыр с закрытой текстурой "Качотта окская", твердый сыр в форме маленьких шариков в обсыпке из черного перца "Рязанский трюфель" и многие-многие другие.

Одним из самых необычных продуктов, представленных на фестивале, посетители называют фруктовую горчицу. Рецепт приготовления прост - смешать горчицу с вареньем - клубничным, персиковым, малиновым. "Смесь приобретает вкус, граничащий между сладким и горьким", - отмечает производитель Андрей Чувахин.

Лидерами по высокой кухне, представленной на фестивале, себя называют представители компании "Космопитание.рф", предлагающие питание в тюбике. "Храниться такой продукт может до 12 месяцев без холодильника. С помощью беспламенного нагревателя за счет химических реакций вы можете подогреть блюдо, а с помощью космоключа - выдавить из тюбика все содержимое, так сказать, до последней капли", - говорит представитель компании Алексей Трещев. Он поясняет, что таким образом можно отведать борщ, картофельное пюре с курицей, рисовую кашу с курагой, творожный крем с фруктовым пюре и выпить компот из сухофруктов.

Поддержка фермеров

Фермерский фестиваль "Свое" в Туле будет работать также в воскресенье. Организатором выступил Россельхозбанк при поддержке правительства Тульской области.

"За счет государственной и кредитной поддержки, оказываемой в последние несколько лет, фермерское движение получило новый импульс развития. Наши фермеры не только нарастили объемы производства продукции, но и существенно улучшили ее качество. Банк уделяет особое внимание кредитованию малого и среднего бизнеса и стремится оказать аграриям нефинансовую поддержку на всех этапах производства продукции, а также при ее реализации и продвижении собственных торговых марок на внутренний и внешний рынки", - сказал заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.

По его словам, с начала 2019 года Россельхозбанк выдал малым и средним предприятиям кредитов на сумму свыше 113 млрд рублей, в том числе более 30 млрд рублей на срок более года. Основной объем средств - порядка 90% - предоставлен компаниям агропромышленного комплекса.