Парусники "Крузенштерн" и "Седов" впервые провели совместно "открытый борт" в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Знаменитые российские парусники "Крузенштерн" и "Седов", завершившие навигацию 2019 года, в субботу впервые в своей истории провели совместный "открытый борт" в порту Калининграда. За шесть часов на палубах старейших барков мира побывали в общей сложности более 8,5 тыс. жителей и гостей города, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, эксплуатирующей эти суда, Ирина Образцова.

"Два легендарных российских парусника - "Крузенштерн" и "Седов", ошвартовавшиеся после окончания очередных учебных рейсов в Калининградском морском рыбном порту у 18 и 19 причалов, впервые сегодня одновременно открыли борт для своих друзей и почитателей. Таковых, несмотря на солнечный и жаркий день, манящий на пляжи Балтийского моря, оказалось немало", - сказала она.

По оперативным данным, "Крузенштерн" принял в этот день на своем борту 4387 человек, а "Седов" - 4192. Многочисленные гости воспользовались возможностью пройтись по палубам знаменитых парусников, познакомится с судами, которые по праву являются легендами мирового парусного флота, сделать фотографии на память. Тем более, что вновь такая возможность предоставится совсем не скоро: судам предстоит довольно долгая разлука с Калининградом.

Барк "Крузенштерн" прибыл из завершающего рейса навигации 20 августа, а "Седов" - тремя днями позже. За время навигации на парусниках прошел практику в общей сложности 721 курсант учебных заведений Росрыболовства из разных городов страны, в их числе 50 девушек. Российские барки тепло встречали в пяти зарубежных портах, где они были желанными гостями и участниками международных фестивалей и морских праздников.

О "Крузенштерне" и "Седове"

Барк "Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, при спуске на воду парусник получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году оно перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, адмирала Ивана Крузенштерна. Барк был переоборудован под учебное судно с современным двигателем.

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии, а в соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Его длина - 17,5 м, водоизмещение 7 тыс. 320 т, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м.