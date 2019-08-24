Парк Героев-пожарных на юге Петербурга откроют в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Парк Героев-пожарных площадью 47 га откроют в сентябре во Фрунзенском районе Петербурга, сообщила в субботу пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Работы по созданию нового Парка Героев-пожарных на месте бывшего кирпичного завода между Софийской улицей, улицей Димитрова и Бухарестской улицей вышли на финальную стадию. Парк планируется открыть в сентябре. Такие сроки были поставлены временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым в ходе инспекционной поездки во Фрунзенский район", - говорится в сообщении.

На территории общественного пространства будет семь детских площадок, скейтпарк, теннисные корты, велосипедная дорожка. Там высадят 1,7 тыс. молодых хвойных и лиственных деревьев и свыше 5 тыс. кустарников. Появятся безопасные подходы к водоемам, занимающим значительную часть территории - в парке Героев-пожарных шесть прудов. Проект также предусматривает устройство площадки для проведения культурных мероприятий с возможностью размещения летнего кинотеатра.

Реализация государственного контракта на создание объекта стоимостью 500 млн рублей началась в марте 2018 года.