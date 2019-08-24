В арбузном фестивале в Оренбургской области приняли участие 5 тыс. человек

СОЛЬ-ИЛЕЦК /Оренбургская область/, 24 августа. /Корр. ТАСС Алена Гниденко/. Межрегиональный фестиваль "Соль-Илецкий арбуз" в четырнадцатый раз прошел в субботу в Оренбургской области. На угощение в арбузную столицу России - город Соль-Илецк, получивший этот статус в 2013 году, съехались около 5 тыс. человек со всей страны, сообщили организаторы.

"Мы гордимся трудом наших бахчеводов. О Соль-Илецком арбузе знают далеко за пределами региона, их с огромным удовольствием едят и просят каждый год привозить еще больше, поэтому площадь посевов бахчевых растет. На фестивале "Соль-Илецкий арбуз" всегда очень много гостей со всей России, что способствует популяризации ягоды и нашего бренда. Объемы реализации также растут с каждым годом", - отметил посетивший фестиваль врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

Урал и Сибирь, Москва и Санкт-Петербург, Кавказ и Крайний Север - арбузы из Соль-Илецка можно найти практически во всех регионах России. В этом году урожай выдался богатым, поэтому арбузов должно хватить всем. "По суходолу урожайность 8-9 т с одного гектара, на поливных полях - до 40 до 80 т с гектара", - сообщил, в свою очередь, начальник управления сельского хозяйства Соль-Илецкого городского округа Владимир Вахнин.

Соль-Илецк - город курортный. Отдохнуть и поправить здоровье на озерах, соленость которых превышает показатели Мертвого моря, за сезон приезжают несколько миллионов человек. Август - самый популярный месяц, потому что начинается арбузный сезон.

Учитывая местное соледобывающее предприятие, символом Соль-Илецка можно считать даже не обычный арбуз, а именно соленый. На фестивале угощали свежими бахчевыми, вареньем из кабачков и дыни.

Полосатые рекорды

Соль-Илецкий городской округ - крупнейший в Оренбургской области по производству продовольственных бахчевых культур. До 2005 года площадь поля под арбузы и дыни составляла от 300 до 860 гектаров. В 2019 году посевы превысили 43 тыс. га. На сегодня Оренбуржье представляет самое большое арбузное поле России.

Есть в активе фестиваля "Соль-Илецкий арбуз" и мировой рекорд. В 2014 году здесь провели самую массовую дегустацию арбуза, сладкое угощение тогда отведали 1212 человек.

В 2019 году бахчевод из Соль-Илецка Петр Есипчугов намерен вырастить самый крупный арбуз. Он выяснил, что в России официально такой рекорд еще не зафиксирован. Соревноваться он будет с фермерами из Краснодара, Ставрополя и Белгорода. Агро-баттл состоится 6 сентября, ожидается, что претендентами на победу станут плоды массой свыше 30 кг.

Пока же в Соль-Илецке определили свой "Арбуз-великан": победителем оказался экземпляр весом чуть более 19 кг, его вырастил Иван Трибушной. Бахчеводством он занимается больше десяти лет и гордится тем, что его арбузы можно найти в популярных торговых сетях по всей России.

Факт, что в Соль-Илецке не только выращивают, но и сами с удовольствием едят арбузы подтвердил Александр Степанов. Он стал победителем конкурса "Арбузный обжорка", съев 3 кг арбуза за 5 минут 30 секунд.

О фестивале

"Арбузный" фестиваль проводится в Соль-Илецке с 2006 года и объединяет бахчеводов, любителей событийного и гастрономического туризма и проходит в национальных традициях народов Оренбуржья. По мнению организаторов, праздник способствует сохранению и развитию самобытной местной культуры, которая формировалась из традиций и обычаев представителей 27 национальностей, населяющих район.

Кроме того, фестиваль показывает значимость развития культуры бахчеводства, которое в районе существует с XIX века, помогает решать вопросы формирования и развития технологий выращивания бахчевых, поддержки крестьянско-фермерских хозяйств.