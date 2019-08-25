Арбуз весом почти 25 кг стал победителем фестиваля под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Арбуз весом 24,9 кг стал абсолютным победителем на арбузном фестивале в городе Камышин Волгоградской области. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС председатель комитета по культуре администрации Камышина Марина Таранова.

"Самый тяжелый, а значит, самый крупный арбуз-победитель весом 24,9 кг на 750 граммов превзошел победителя прошлогоднего фестиваля с весом 24,15 кг. Как и в прошлом году, так и в этом "победители-полосатики" выращены нашими местными бахчеводами", - рассказала Таранова.

Двухдневный арбузный фестиваль проводится двенадцатый год подряд, он стал визитной карточкой Камышина и приурочен к Дню города, который отмечается 25 августа. "За неполных два дня участниками и гостями самого зрелищного события в Камышине стало около 30 тыс. человек, а бесплатно съедено 20 тонн арбузов - на 5 тонн больше, чем на фестивале прошлого года",- отметила глава городского комитета по культуре.

В этом году фестиваль посетили делегации из Германии и Узбекистана. "Причем, если молодежь из земли Бранденбург приезжает к нам по образовательной программе во время арбузного фестиваля каждый год, то гости из узбекского города Хива - впервые. Наша делегация неделю назад побывала у них на фестивале дыни, а теперь узбекские коллеги увидели наш арбузный фестиваль и, по их словам, были впечатлены увиденным", - рассказала Таранова.

Посмотреть действительно было на что - соревнования команд по метанию арбузов, "арбузные" лыжи, перетягивание канатов и много других зрелищных конкурсов. Главным действием стало карнавальное шествие по центру городу во главе с Петром I и его свитой. По легенде, в 1722 году, когда флотилия Петра Великого, следовав в Персидский военный поход, побывала в Камышине (в то время - Дмитриевске) и сойдя на берег, государь принял из рук воеводы угощение - арбузную скибку. Отведав сочной мякоти, Петр I восторженно воскликнул - "Зело отменный плод". Теперь эта фраза стала постоянным девизом фестиваля.

В комитете по развитию туризма Волгоградской области отметили, что камышинский арбузный фестиваль второй год подряд входит в список двухсот лучших событийных проектов России в рамках федерального проекта "Национальный календарь событий EventsInRussia.com".