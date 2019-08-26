На Камчатке впервые встал под погрузку лихтеровоз "Севморпуть"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Лихтеровоз "Севморпуть" впервые встал в Петропавловске-Камчатском под загрузку рыбопродукции для доставки в Санкт-Петербург по Северному морскому пути, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Камчатского края.

"У причала терминала "Сероглазка" пришвартовалось единственное в мире грузовое судно на атомном ходу. Лихтеровоз доставит по Северному морскому пути в Санкт-Петербург продукцию камчатских рыбопромышленников", - говорится в сообщении.

Лихтеровоз "Севморпуть" прибыл к берегам полуострова с 200 пустыми рефрижераторными контейнерами, в которые будет загружена камчатская рыбопродукция - порядка 5 тыс. т замороженной рыбы, филе, икры и др. Переход судна в Санкт-Петербург займет около трех недель.

"Мы уже несколько лет говорим об использовании Северного морского пути для перевалки грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Заход лихтеровоза "Севморпуть" подтверждает, что от слов мы перешли к делу, порт Петропавловск-Камчатский становится одной из оконечностей Севморпути. Тестовый рейс лихтеровоза дает надежду, что разовые поставки станут регулярными", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

Глава региона считает, что регулярный грузопоток по Северному морскому пути через Камчатку в АТР принесет экономическую выгоду всем участникам новой логистической схемы.

Лихтеровоз "Севморпуть"

Атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой - было построено на Керченском судостроительном заводе "Залив" имени Б.Е. Бутомы в 1982-1988 годах. В связи с отсутствием востребованности лихтеровоза по прямому назначению и в целях снижения эксплуатационных затрат на содержание стоянки судна в конце 2013 года была запланирована постановка судна в док для подготовки к выводу в "холодный" отстой к концу января 2014 года.

В соответствии с решением госкорпорации "Росатом", работы по выводу в отстой были приостановлены, проведено докование судна для подготовки корпуса к дефектации и оценки объема ремонтных работ. В декабре 2015 года "Севморпуть" успешно прошел ходовые испытания, в мае 2016 года атомный контейнеровоз вышел из Мурманска в направлении острова Котельный в свой первый рейс после длительного простоя.