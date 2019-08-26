Колледж в Приамурье открывает новое направление подготовки специалистов для резидентов ТОР

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа. /ТАСС/. Амурский колледж сервиса и торговли в 2019 году будет готовить специалистов для предприятий-резидентов ТОР по новой специальности, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"С этого учебного года по договоренности с резидентами мы открываем новое направление - "Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики". Всего будет набрано 25 студентов. Профессия востребованная, на сегодняшний день конкурс составляет 1,5 человека на место", - приводятся в сообщении слова заведующей белогорским отделением АКСТ Светланы Басистой.

Уточняется, что образовательное учреждение также готовит технологов хлеба, кондитерских и макаронных изделий, молока и молочных продуктов, специалистов по автоматизации технологических процессов и производств, техников по монтажу и ремонту оборудования, аппаратчиков для получения растительного масла. У колледжа уже есть положительный опыт работы с предприятиями-резидентами ТОР города Белогорск, в частности, с ООО "Белхлеб".

"Амурские колледжи готовят квалифицированные кадры для резидентов территорий опережающего развития, а работодатели предприятий в свою очередь охотно трудоустраивают их у себя", - отмечается в сообщении.

Например, в Амурском техническом колледже в интересах строящегося газоперерабатывающего завода в ТОР "Свободный" ранее ввели образовательные программы "Лаборант-эколог", "Машинист технологических насосов и компрессоров", "Оператор нефтепереработки". В минувшем учебном году по указанным программам здесь обучалось 255 студентов, выпускниками стали 96 человек. Для ТОР "Приамурская" колледжи области готовят кадры аграрного сектора и нефтеперерабатывающей сферы. В этом году ссузы Приамурья выпустили для ТОР "Белогорск" и "Свободный" около 120 специалистов.

ТОР "Белогорск" создана в 21 августа 2015 года. Белогорск является крупным транспортным узлом Дальнего Востока, расположенным на пересечении транспортных коридоров - Транссибирская магистраль, федеральная трасса "Амур" и автомагистраль Белогорск-Благовещенск. По данным на сайте регионального правительства, ТОР "Белогорск" - одна из наиболее востребованных в регионе. На ее площадке зарегистрировано 8 инвестиционных проектов, которые создали 470 рабочих мест.