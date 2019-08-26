Первый пятизвездочный апарт-отель с бассейнами откроется в Дагестане к 2021 году

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Строительство первого пятизвездочного апарт-отеля с бассейнами и ресторанами в Дагестане, одном из самых популярных для туристов мест в Северо-Кавказском округе, завершится к 2021 году, сообщил ТАСС в понедельник министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов.

"До конца 2020 года построим первый в Дагестане пятизвездочный апарт-отель. Это будет большой туристический комплекс на 350 мест. В нем также будут расположены конференц-зал, концертный зал, спортивные площадки, будут работать три бассейна, из них один общий открытый и два закрытых - мужской и женский, четыре ресторана. Кроме того, в комплексе можно будет пройти лечение и реабилитацию в межсезонье", - сказал Ибрагимов.

Гостиница строится в 14 км от Махачкалы на берегу Каспийского моря. Собеседник агентства заметил, что 200 из 350 номеров будут проданы. При этом новые владельцы также смогут сдавать свои номера туристам.

"Будет по аналогии с Турцией. Когда владелец уезжает, он может сдавать свой номер и зарабатывать деньги. Стоимость стандартного номера с ремонтом обойдется примерно в 1 млн 150 тыс. рублей", - добавил Ибрагимов.

По данным Минтуризма республики, только за последние шесть лет в Дагестане введены в строй и начали функционировать более 70 гостиниц, домов отдыха, туристских баз и туристско-развлекательных центров. Большое число туристов посещают город Дербент с его Джума-мечетью (733-734 годы), которая считается одной из основных точек отсчета распространения ислама в России. Также у туристов востребованы маршруты в древние селения Старый Кахиб (Шамильский район), Гамсутль, Корода (Гунибский район). Власти Дагестана рассчитывают, что турпоток в республику по итогам текущего года увеличится минимум на треть и превысит 850 тыс. человек.