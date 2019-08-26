"Не откажусь от неба". Бортпроводник "Ангары" рассказала, как спасла 43 пассажира

Елена Лапуцкая, бортпроводник иркутской авиакомпании "Ангара", во время июньской катастрофы в Бурятии, рискуя жизнью, спасла из горящего самолета 43 человека. За этот подвиг ее представили к награде

Как выяснилось впоследствии, Елена при ударе получила переломы ребер, гематомы на ногах, сотрясение головного мозга. Но несмотря на все это она спасала пассажиров. Сейчас реабилитация в связи с полученными травмами подходит к завершению, а осенью женщина собирается снова выйти на работу — из профессии она уходить не собирается. Обычное утро Утром 27 июня самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск — небольшой город на севере Бурятии. При посадке самолет выехал за пределы полосы, столкнулся с очистными сооружениями за территорией аэропорта и загорелся. На месте погибли командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Бортпроводник Елена Лапуцкая смогла эвакуировать из горящего самолета всех пассажиров. В катастрофе удалось спастись и второму пилоту Сергею Сазонову, но он выбрался из кабины уже после того, как Елена эвакуировала людей. Вспоминая день авиакатастрофы, Елена рассказывает, что перед посадкой ничто не предвещало беды. Однако у нее было чувство, будто что-то не так. "Меня не подвели мои предчувствия. Все произошло очень быстро. Самолет слетел с полосы, врезался сначала в забор, потом в очистные сооружения. Мне нужно было очень быстро действовать. Когда самолет остановился после столкновения, я сразу соскочила, побежала к основному аварийному выходу, но он был заблокирован из-за повреждений. Побежала ко второму багажному аварийному выходу, с третьей попытки мне удалось его открыть. И стала звать пассажиров к себе, кричать. Препятствий там было очень много, я буквально выдергивала и выталкивала людей из салона", — говорит Елена.

Пассажиры, которые летели в носовой части, смогли открыть аварийный выход у второго ряда сами. Но покинуть самолет через него мешали огонь и дым, и основная масса людей кинулась в хвостовую часть. Жертв среди пассажиров, говорит Елена, удалось избежать благодаря тому, что многие из них сами помогали проводить эвакуацию. "На все ушло минут пять. Паники, которая могла бы помешать эвакуации, в салоне не было, были страх у людей, переживания, испуг, непонимание ситуации. Когда все уже оказались вдалеке от самолета и я была убеждена, что в салоне никого нет, тогда и пришло осознание, насколько все серьезно. У людей начались истерики, слезы", — вспоминает Лапуцкая. Тогда Елена забеспокоилась о коллегах, которые остались в кабине пилотов. "Я поймала на месте катастрофы сотрудника МЧС, спросила, что в салоне происходит, в кабину попали они или нет. Он сказал, что в салоне никого нет, а в кабину не смогли попасть. Я говорю: "Вы должны туда попасть, у меня там два летчика остались". Он отвечает: "Нет у тебя уже летчиков". Я до последнего смотрела по сторонам в надежде, что кто-нибудь появится в белой форменной рубашке", — рассказывает бортпроводница. Герои из Иркутска В результате авиакатастрофы более 30 человек обратились за медицинской помощью. Сама Елена провела в больнице три недели. Пока находилась на лечении, со словами благодарности ее приходили навещать пассажиры рейса и их родственники. Они специально прилетали в Иркутск из Улан-Удэ, чтобы поблагодарить Елену и вручить ей букет цветов. В октябре Елена собирается выйти на работу. Она говорит, что за все 18 лет работы в авиации у нее ни разу не возникало ситуаций, которые бы заставили задуматься о том, чтобы перестать летать. И даже эта трагедия не заставит отказаться от неба. Сейчас интерес СМИ к Елене снова повысился. Причина — информация о награждении экипажа "Уральских авиалиний", который 15 августа посадил Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье после того, как в двигатели самолета попали птицы. После этого в соцсетях стали бурно обсуждать, почему к награде за проявленное мужество не представили иркутскую бортпроводницу.

Когда стало известно, что документы для награждения членов экипажа "Ангары" орденом Мужества и медалью Нестерова — почетной наградой для летчиков — поданы, иркутянку стали разыскивать журналисты. Елена рассказывает, что ее теперь поджидают у подъезда дома, а в приемную авиакомпании каждый день поступает с десяток звонков с центральных телеканалов и редакций со всей страны с просьбами об интервью. Поскольку женщине необходима реабилитация, в авиакомпании оберегают ее от контактов со СМИ, да и самой ей не по душе такое внимание.