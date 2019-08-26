Экипаж вертолета Росгвардии обнаружил заблудившуюся в нижегородском лесу пенсионерку

ТАСС, 26 августа. Сотрудники авиационного отряда Росгвардии обнаружили 69-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу у деревни Сонино Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Женщина ушла из деревни Сонино в лес за грибами 23 августа и заблудилась. Два дня поиски пенсионерки вели добровольцы.

"Пожилая женщина периодически выходила на связь, используя мобильный телефон, однако обнаружить ее не удавалось. В помощь поисковикам был направлен вертолет управления Росгвардии по Нижегородской области. В течение часа экипаж вертолета обнаружил пропавшую женщину в 5 км севернее села Сонино", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в Росгвардии, командир авиационного отряда полковник полиции Андрей Макаров посадил вертолет на небольшом участки земли, который был окружен лесом.

"После посадки росгвардейцы сопроводили найденную женщину в вертолет и доставили ее в оперативный поисковый штаб села Сонино", - добавили в пресс-службе.