Строительство Южного обхода в Новороссийске начнут в 2020 году

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Строительство первого этапа объездной дороги "Южный обход", которая освободит центр Новороссийска от пробок, начнется в 2020 году. Об этом написал в своем аккаунте в Instagram глава города Игорь Дяченко.

"Сейчас проект первого этапа на участке от улицы Дзержинского до улицы Шоссейной находится в государственной экспертизе. Начало его реализации - следующий год. Строительство рассчитано на три года. Проектировать второй этап - на участке от улицы Шоссейной до улицы Осоавиахима будем в следующем году", - написал Дяченко.

Он добавил, что компания "Росавтодор" в этом году начнет строительство первых трех километров дороги Цемдолина - Портовая.

Разговоры о строительстве Южного обхода ведутся уже несколько лет. Заказчиком на разработку проекта выступит администрация Новороссийска. Планируется, что объездная дорога пройдет от улицы Хворостянского через 5-ю Бригаду и кладбище Кабахаха до Владимировки. Дополнительные съезды обустроят в районе улицы Тобольской и в районе развязки в 13-м микрорайоне.