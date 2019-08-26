Форум молодых политологов России пройдет в Северной Осетии 15-21 сентября

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Форум молодых политологов России "Дигория" соберет в Северной Осетии более 150 человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе форума, мероприятие пройдет с 15 по 21 сентября в селении Стур-Дигора.

"На форуме соберутся более 150 молодых политологов. Заявки на участие уже подали более 300 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Северная Осетия - Алания, Ставропольского края и Нижегородской области. Мероприятие проводится для выработки единого образа будущего страны", - сказал собеседник агентства.

В форуме смогут участвовать молодые политологи в возрасте от 18 до 30 лет. Подача заявок для участия осуществляется через автоматизированную информационную систему "Молодежь России". Расходы, связанные с трансфером и нахождением участников на форуме, берет на себя принимающая сторона.

В рамках форума пройдут образовательные, дискуссионные и культурные мероприятия. Ведущие российские специалисты-политологи и эксперты расскажут участникам о своем видении особенностей политического процесса России, важнейших текущих трендах и их значении, а также научат применять теоретические модели в политической практике.

Для будущих политологов эксперты и преподаватели-тренеры ведущих российских вузов проведут практические интенсивы по отработке конкретных навыков, необходимых политологам в сегодняшних реалиях.

Организаторами форума выступают Российское общество политологов, Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Северной Осетии.