Фестиваль "Триумф джаза. Ставрополье" открылся в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Триумф джаза. Ставрополье" открылся в понедельник в Железноводске. Мероприятие, которое продлится три дня, будет включать в себя выступления музыкантов, творческие встречи и мастер-классы, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"На Курортной площади Железноводска развернулся фестиваль джазовой музыки "Триумф джаза". В первый день на ставропольский курорт приехала Чайна Мозес. Американская джаздива поделилась с поклонниками секретами соул и блюз вокала и рассказала о своем пути на музыкальный олимп", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в первый фестивальный день на курортной площади мастер-классы провели также музыканты ведущих джазовых оркестров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя.

"Динамики джазовому вечеру добавил джаз-парад. Продолжится вечер гала-концертом. А уже завтра жителей и гостей ставропольского курорта ждет встреча с Тони Момреллем, Игорем Бутманом", - отмечается в сообщении.

Организатором фестиваля выступает Министерство культуры Ставропольского края при содействии московского государственного джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.