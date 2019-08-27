Крупнейший за 30 лет танкер построили и спустили на воду в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Судостроительный завод "Восточная верфь" во Владивостоке во вторник спустил на воду малый морской танкер усиленного ледового класса "Михаил Барсков", крупнейшее из построенных за последние 30 лет в Приморье судов. Танкер войдет в состав Тихоокеанского флота, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Суда, предназначенные для работы в сложной ледовой обстановке, в России ранее не выпускались. Это самое крупное судно, построенное в крае за последние 30 лет. Танкеру присвоено имя Михаила Барскова, вице-адмирала, заместителя Главнокомандующего ВМФ России по вооружению, кораблестроению и эксплуатации с 1989 по 2003 год. На торжественной церемонии присутствовала дочь вице-адмирала Наталья", - сообщила пресс-служба.

Судно усиленного ледового класса предназначено для обеспечения арктических судов жидкими и сухими грузами, выполнения спасательных операций. "Михаил Барсков" способен патрулировать, нести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства и рыбного промысла, обеспечивать техподдержку в опасных для мореплавания районах, снимать с мелей и рифов суда, откачивать воду из затопленных отсеков, буксировать аварийные корабли, тушить пожары на судах. Танкер может принимать вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Длина судна составляет почти 80 м, ширина - 15,4 м.

Заказ на судно предприятие получило в 2014 году. "До этого подобных судов мы не строили, но, несмотря на сложность заказа, контракт выполнен", - сказал на церемонии генеральный директор "Восточной верфи" Олег Сиденко, слова которого цитирует пресс-служба.