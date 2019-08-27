Дорогу между Владикавказом и Моздоком сдадут в конце 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Прямая автодорога, которая соединит Владикавказ с Моздокским районом, будет сдана в эксплуатацию 1 декабря 2020 года. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тариель Солиев.

"Это историческое событие, дорога такое же значение имеет, как Рокский тоннель, который соединил Южную Осетию с Северной. Мы дали слово 1 декабря следующего года ввести дорогу, и мы ее введем", - сказал Солиев.

Для контроля за качеством работ создана специальная группа, в ее составе 16 человек ежедневно осуществляют технический контроль.

В этом году на работы по реконструкции дороги направлено 333,6 млн рублей, в следующем году планируется 1 млрд 700 млн рублей. "Календарные графики нами соблюдаются в полном объеме, все строительные материалы проходят экспертизы", - отметил Солиев.

По его словам, 93% средств будут выделены из федерального бюджета в рамках проекта "Коммуникации между центрами экономического роста".

Дорога протяженностью 57,3 км почти в два раза позволит сократить время следования из Владикавказа в город Моздок. Из-за отсутствия прямого автосообщения аграрии Моздокского района испытывают существенные трудности, связанные с доставкой выращенной продукции во Владикавказ. Они вынуждены пользоваться объездным маршрутом, проходящим по территории Кабардино-Балкарии, что приводит к потерям времени и существенному росту накладных расходов.