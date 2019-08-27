Закладной камень первого в России памятника фронтовым кинооператорам открыли в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Закладной камень будущего памятника фронтовым кинооператорам, увековечившим подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, открыли у корпуса Института кино и телевидения на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Торжественную церемонию приурочили к отмечаемому во вторник Дню российского кино.

"Впервые в России открывается памятник тем людям - фронтовым кинооператорам, которые сохранили, увековечили великий подвиг нашего народа в этой кровопролитной войне <…> Подготовка кинооператоров в нашей стране началась в 1922 году именно в нашем институте. В 1935 году операторский факультет был переведен во ВГИК, но благодаря тому, что с 1922 по 1935 год выпускались кинооператоры именно у нас, львиная доля фронтовых кинооператоров - это наши выпускники, преподаватели и студенты. Поэтому, где как не здесь, у родного для них института должен быть открыт этот памятник? Памятник, которым мы отдаем дань уважения за их подвиг, за их терпение, за их талант", - сказал на церемонии открытия камня ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Александр Евменов.

Руководитель вуза напомнил, что выпускник этого института Теодор Бунимович являлся одним из операторов знаменитого фильма "Разгром немецких войск под Москвой" - первой документальной картины, которая в 1943 году была удостоена "Оскара". По словам народного артиста РФ Виктора Мережко, также принявшего участие в церемонии, глазами фронтовых операторов "народ, страна видели, что происходило на фронтах".

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Фрунзенского района, идея об установке памятника была предложена около трех лет назад епископом Кронштадтским, наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Назарием совместно с руководством фестиваля христианского кино "Невский Благовест". Как отметил владыка на церемонии, кадры, сделанные фронтовыми кинооператорами - "это подлинные свидетельства той эпохи, которую, к сожалению, многие начали забывать, а то и переиначивать". "Поэтому, мне кажется, что сегодня мы дожили до того дня, когда этот памятник точно должен быть", - сказал он.

В пресс-службе района ТАСС уточнили, что изначально проект планировалось реализовывать с участием петербургского скульптора Владимира Горевого. Художник умер в июне этого года. "Ректор института кино и телевидения сказал, что надо, наверное, давать дорогу молодым, продвигать молодых скульпторов, и мы сейчас пересмотрим немножко конкурсную процедуру. И я надеюсь, в ближайшее время бронзовый кинооператор будет стоять здесь, во Фрунзенском районе", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы администрации района Михаил Калинин.