Ремонт дамбы на реке Уруп в Карачаево-Черкесии планируют завершить в конце 2019 года

ЧЕРКЕССК, 27 августа./ТАСС/. Ремонт дамбы на участке реки Уруп в станице Преградной Карачаево-Черкесии будет завершен в конце текущего года. Об этом на своей странице в Instagram написал глава региона Рашид Темрезов после рабочей поездки в Урупский район.

"В рамках федеральной целевой программы по развитию водохозяйственного комплекса РФ и республиканской целевой программы по охране окружающей среды и водных ресурсов КЧР здесь [на территории реки] оперативно был проведен капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения. Каркас дамбы был восстановлен с частичной укладкой железобетонных плит и отсыпкой рваным камнем, что позволило обеспечить защиту территории с населением около 900 человек и предотвратить затопление близлежащих улиц станицы Преградной при прохождении весенне-летних паводков. Всего протяженность берегоукрепительного сооружения составляет 2743 метра. Основные работы проведены. К концу года дамба будет приведена в нормативное состояние", - написал Темрезов.

Он отметил, что восстановительные работы были необходимы, чтобы предотвратить разрушения территории из-за ежегодных паводков - около 70% дамбы были размыты.