Пешеходное кольцо длиной 4 км создадут в Энгельсе на время фестиваля

САРАТОВ, 28 августа. /ТАСС/. Пешеходное кольцо протяженностью 4 км создадут на время фестиваля "Покровский Арбат" в городе Энгельсе Саратовской области, перекрыв движение автомобилей по центральным улицам. Фестиваль состоится 31 августа, сообщил ТАСС глава Энгельсского района Дмитрий Тепин.

"Энгельс отмечает День города 31 августа, в рамках праздника мы проведем фестиваль "Покровский Арбат". Фестиваль пройдет на специально созданном пешеходном кольце - мы перекроем для проезда автомобилей центральные улицы Тельмана и Горького, а по обеим сторонам установим интерактивные площадки. Таким образом у нас получится четырехкилометровое пешеходное кольцо - самое протяженное пешеходное кольцо, созданное в России для проведения фестиваля", - сказал Тепин.

По его словам, по обеим сторонам улицы расположатся спортивные зоны для занятий воркаутом, танцевальные площадки и ретрокафе для гостей от 50 лет и старше, батуты, литературный квартал с арт-объектами и выставками, экспозиция старых фотографий, театральные площадки и кафе. Также на фестивале появится зона детской автодороги, где малыши смогут кататься на детских машинах и учить правила дорожного движения.

По словам главы района, всего на "Покровском Арбате" ожидается порядка 40 тыс. человек - не только жители города и Саратовской области, но и гости из других регионов. Для удобства автомобилистов будет организован объезд по соседним улицам, выделена зона парковок.

"Развитие внутреннего туризма - очень важное направление, в котором мы планируем усиленно работать, подобные мероприятия позволят городу заявить о себе и привлечь туристов", - уверен Тепин.

Город Энгельс, который до 1931 года носил название Покровск, является вторым по численности городом Саратовской области. Расположен на левом берегу реки Волги, напротив областного центра. Население - порядка 226 тыс. человек.