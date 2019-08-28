Подъезд к аэропорту Владивостока открыт после снятия ограничения из-за подтоплений

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Введенные из-за подтоплений ограничения на подъезд к аэропорту Владивостока сняты, сообщила в среду пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Госавтоинспекция отдела МВД России по городу Артему сообщает о снятии ограничений на въезд и выезд автотранспорта на территорию международного аэропорта Владивосток. Движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. Ограничения ввели ранее 28 августа.

В крае вторые сутки не прекращаются сильные дожди, которые вызвали сход селей во Владивостоке, подтопления территории около аэропорта и домов в Надеждинском районе, а также локальные отключения электричества.

"В настоящее время специалисты ведут работы по подключению потребителей двух сел в Партизанском районе - Хмельницкое и Бровничи. Электроснабжение в этих населенных пунктах было нарушено сегодня утром. После схода воды энергетики проведут осмотр оборудования, после чего возобновят подачу электроэнергии потребителям", - сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

Там также отметили, что погода не оказала серьезного влияния на работу объектов "Приморских электрических сетей", режим повышенной готовности не объявлялся. Единичные нарушения электроснабжения оперативно устраняются. В регионе остаются подтопленными 725 опор ЛЭП, однако это не влияет на электроснабжение потребителей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, еще одна авария на сетях электроснабжения произошла ночью. Без света остается часть потребителей на улицах Русская и Давыдова. Кроме того, до сих пор не восстановлено электроснабжение пяти домов на улице Пацаева, которые были отключены во вторник из-за подтопления подстанции. "Подстанция до сих под затоплена, сейчас там продолжается откачка воды", - пояснили с пресс-службе.