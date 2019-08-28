В Ростовской области завершили второй этап строительства подъезда к аэропорту Платов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Второй этап строительства магистрали к новому ростовскому аэропорту Платов завершен. По дороге запустили движение. Об этом в среду журналистам сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Мы завершили второй этап строительства этой дороги. Как известно, к чемпионату мира по футболу 2018 года построили первую часть дороги стоимостью 3,7 млрд рублей, сейчас завершена вторая. Очень здорово, что мы изначально запроектировали четыре полосы. Это позволило практически сразу после чемпионата приступить к строительству. Полноценный подход, новая современная дорога к новому современному аэропортовому комплексу", - сказал Голубев.

Строительство вело АО "Донаэродорстрой". Длина четырехполосного участка составляет около 12 км, скорость движения по трассе составит до 120 км/ч. При строительстве магистрали возведено три моста и два путепровода. По данным регионального Минтранса, трасса обеспечит свободный трафик до аэропорта со стороны Таганрога и Азова, а также из северной части области. В перспективе объект станет частью маршрута в Крым и Краснодарский край с обходом Ростова. Это позволит разгрузить город от транзитного транспорта.

"У нас идет работа по северному обходу Ростов-на-Дону, там в целом по плановому проекту срок 2022 год, но на этом работа не заканчивается. Нам необходимо сделать путепровод и развязку пересечения с федеральной дорогой на Таганрог. Тогда эта дорога будет решать функций заметно больше: и таганрожцам легче сюда будет приехать, и жителям северной части города Ростова", - пояснил губернатор.

Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся в декабре 2017 года. Аэропорт расположен в 30 километрах от Ростова-на-Дону и был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года.