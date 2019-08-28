Котюков: Менделеевский съезд даст импульс развитию прикладных направлений химии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков считает, что XXI Менделеевский съезд, который пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 13 сентября, даст дополнительный импульс в развитии химии и химических технологий, различных прикладных аспектов использования химии в медицине, сельском хозяйстве, создании новых материалов. Такое мнение он высказал в среду на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы считаем, что съезд может дать дополнительный импульс в развитии направлений в области химии, в обсуждении различных прикладных аспектов использования химии в направлениях медицины, сельском хозяйстве, создании новых материалов. И я не сомневаюсь, что дальнейшее развитие идей, которые будут в рамках съезда выдвинуты, будет на протяжении ближайших лет создавать основу устойчивого развития наших химических технологий и связанных с ними технологических решений", - сказал Котюков.

По словам министра, химия решает задачи создания чистых продуктов, природоподобных технологий, технологий, которые делают вклад в сохранение экологии, развитие ресурсосберегающих технологических решений. При этом в области химии Россия находится в числе ведущих стран мира, входит в первую пятерку, однако на достигнутом нельзя останавливаться, подчеркнул Котюков.

"В России [в рамках нацпроекта "Наука"] предполагается создание уникальных научных установок в ближайшие годы, и здесь для химических направлений есть большой потенциал. В этом году, например, в Дубне мы участвовали в открытии такой установки, которая позволяет синтезировать новые элементы", - отметил он.

В работе XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии примут участие 3200 человек, в том числе 300 иностранных ученых, включая Нобелевских лауреатов. Основными темами съезда, который станет центральным событием Международного года периодической таблицы химических элементов, станут разработка новых лекарств, альтернативная энергетика, использование радиоактивных элементов в медицине и химия Вселенной.

2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия открытия периодического закона Дмитрием Менделеевым. Церемония открытия Международного года состоялась 29 января в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. Официальное закрытие планируется провести в декабре в Японии. Ключевой задачей проведения Международного года для России является присвоение периодической таблице имени выдающегося русского ученого Дмитрия Менделеева.