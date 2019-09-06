Отпуск на море: как волонтеры очищают заброшенный остров в Арктике

Нельзя просто написать заявление и стать волонтером Арктики. Волонтеры Арктики — это те люди, которые побывали на проектах. Те, кто остается, образуют некое "полярное братство"

Раз в год на несколько недель вместо жизни в окружении тысяч людей они выбирают соседство с белыми медведями. Вместо городского ландшафта — пустынный остров с тоннами мусора. Вместо отдыха в жарких странах — тяжелый труд на берегу Карского моря. Третье лето волонтеры Арктики очищают остров Вилькицкого от бочек из-под горюче-смазочных материалов, заброшенных строений и прочих следов первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960–1970-е годы. До этого аналогичная уборка проходила на острове Белый. Корреспондент ТАСС поговорила с участниками экспедиций об истоках экологического движения и его значении для всей российской Арктики. Хозяин территории В пробную экспедицию на остров Белый в 2012 году волонтеры отправлялись практически вслепую — "пособирать баночки", вспоминает основатель проекта, ныне — директор Молодежного центра технологий занятости ЯНАО Алексей Рудковский. "Баночками" оказались двухсотлитровые бочки из-под горюче-смазочных материалов (ГСМ), а убирать их пришлось в окружении белых медведей. Со временем страх перед этими животными прошел, но тогда он был "колоссальным", признался Рудковский.

"В 2013 году нас окружали десять медведей, — рассказывает он. — Они представляют много сложностей в работе. Очень необычно работать, когда ты что-то делаешь, а он лежит в 500–800 метрах и смотрит на тебя". Вот и во время нынешней экспедиции на остров Вилькицкого, которая длилась с 11 июля по 10 августа, был медведь. В течение нескольких дней он ходил вдоль бывшей военной части, где работали волонтеры, рассказал ТАСС участник экспедиции, спасатель первого класса Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Петров. Для безопасности участникам экспедиций выдают фальшфейеры и сигналы охотника, но в этот раз они не пригодились.

Описание Директор Молодежного центра технологий занятости ЯНАО Алексей Рудковский © Григорий Покрас

"Белый медведь — это хозяин своей территории, он защищает ее. А мы, получается, его гости. Медведь — очень непредсказуемое животное и очень быстро передвигается. Когда он находится даже в 150 метрах, он может сделать быстрый рывок и достигнуть цели", — пояснил спасатель. Кругом бочки Белые медведи — главная опасность для человека во время пребывания на арктических островах, считает Петров. Но внимательным нужно быть и при уборке мусора. В этом году волонтерам Арктики удалось собрать на острове Вилькицкого более 200 тонн металла и более 500 двухсотлитровых бочек, демонтировать 20 зданий и сооружений.

"Когда приходим на эти объекты, такое ощущение, что они вчера ушли, и так все и лежит. 70 лет все завозилось и ничего не вывозилось. Количество металла, брошенных зданий просто колоссальное", — добавил Рудковский. По словам спасателя из Екатеринбурга Юрия Русакова, который в этом году был заместителем руководителя группы волонтеров, бочки использовались как основание под что-то: например, водовод или магистраль, по которой ГСМ идут с прибрежной зоны в центр острова. "И вот эта магистраль наложена на бочки, как подушку, — пояснил он. — Со временем их занесло песком настолько, что их приходится, прежде чем кантовать, вытаскивать, очищать, разрезать, выламывать. Техника там не подъедет, потому что песок рыхлый — идешь по нему и по колено проваливаешься".

"И каково это — провести отпуск не у теплого моря, а таская тяжелые бочки?" "Ну, на море же!" — смеется он. Полярное братство Чтобы подготовить волонтеров к трудностям заранее и сформировать сплоченную команду, с 2013 года каждую экспедицию предваряют тренировочные сборы. Так начало оформляться движение "Волонтеры Арктики". Впоследствии оно легло в основу созданной в 2014 году межрегиональной общественной экосоциологической организации "Зеленая Арктика".

— Нельзя просто написать заявление [на вступление в организацию] и стать волонтером Арктики. Волонтеры Арктики — это именно те ребята, которые побывали на проектах. Те, кто остается, уже образуют некое "полярное братство", — рассказал нынешний председатель "Зеленой Арктики" Евгений Рожковский. Среди тех, кто стал волонтером Арктики, — Иван Бодров из Израиля. За плечами молодого человека уже шесть экспедиций. В этом году он ждал поездки на остров Вилькицкого с нетерпением, чтобы сменить израильские +50 °C на арктические +5 °C.

Описание Иван Бодров © Григорий Покрас

"В Арктике есть что-то такое… Нужно приехать и понять. Объяснить это невозможно, — признался он. — Это совсем другой мир. Ты один раз пробуешь и потом ждешь этого, ты этим живешь. Ты целыми днями работаешь на морозе, под дождем, на ветру. И потом, когда в один из дней наступает хорошая погода, светит солнце, ты понимаешь, что такого нигде не найдешь". "Дух Заполярья" Очистка островов Белый и Вилькицкого — основной проект "Зеленой Арктики". Но потребность в волонтерах есть и на других арктических территориях, например в заповедниках и заказниках. Чтобы сформировать резерв волонтеров, которые хотят и могут работать в непростых условиях Крайнего Севера, третий год на Ямале проходят учебно-тренировочные сборы "Дух Заполярья". В этом году они собрали на острове Заячий в Приуральском районе ЯНАО около 70 потенциальных добровольцев из 23 регионов страны. В программу сборов вошли мотивирующие тренинги, встречи с уже побывавшими в экспедициях волонтерами, преодоление дистанции по спортивному туризму и восхождение на гору Рай-Из на Приполярном Урале. В числе тех, кто хотел бы стать волонтером Арктики, — жительница ямальского города Лабытнанги Елена Работнева.

"Ямал и Арктика — это мой дом, и конечно, хочется быть полезной именно здесь. Мне 46 лет, но я чувствую в себе огромный потенциал. Считаю, что настоящий волонтер — если он навел порядок внутри и готов наводить порядок в окружающей среде — не имеет ни возраста, ни пола", — уверена Елена. Примерить на себя роль волонтера на "Дух Заполярья" регулярно отправляются и сотрудники экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики). "Мы поддерживаем многие проекты по всей территории Арктики и Крайнего Севера — в НАО, на Таймыре, в Коми. В ЯНАО вот "Дух Заполярья" — один из них. Он помогает испытать себя в сложных условиях, полюбить северные края и понять, готов ли ты здесь работать", — поделилась с ТАСС участница сборов, координатор по СМИ Марина Горецкая. Жизнь после острова После экспедиций волонтеры Арктики запускают проекты уже в своих родных регионах. Студента Московского физико-технического института (МФТИ) Алексея Гончарова знакомство с "Зеленой Арктикой" вдохновило на создание собственной организации, и сегодня он — руководитель студенческого отдела МФТИ по арктическим проектам.

Описание Алексей Гончаров © Григорий Покрас

"Если изначально мы смотрели в сторону волонтерства и экологии, то сейчас перепрофилировались и пошли в сторону объединения бизнеса, науки, студентов и малых предпринимателей, — описывает миссию своей организации Алексей. — Недавно организовали "Арктическую школу" в Архангельске. Там были представлены кейсы на актуальные проблемы, которые решает МФТИ, также один кейс предоставил САФУ (Северный (Арктический) федеральный университет). Мы решили поехать в Архангельск, чтобы показать, что Арктика — это не кусок льда, что там есть города и там можно работать". Участник двух экспедиций, студент из Ухты (республика Коми) Данил Елисеев вместе с друзьями реализовал экологический проект — велоуборка "Заполни бак". За один день активисты на велосипедах собрали более 130 мешков мусора на загрязненных участках города.

Описание Данил Елисеев © Григорий Покрас

"Я чувствую себя частью одного большого дела, потому что, пока мы не проявим инициативу, ничего не изменится", — считает Данил. Ответственное освоение Решение экологических проблем требует усилий и участия всего общества, считает доцент РАНХиГС, эксперт Экспертного центра ПОРА Александр Воротников. "Для Арктики это особенно важно, учитывая ее сложные природно-климатические условия, хрупкость ее экосистемы, накопленный экологический ущерб. И важно: формировать волонтерское движение нужно с младших классов школы, делая при этом упор на разумное и ответственное потребление", — добавил эксперт.