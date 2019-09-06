Отпуск на море: как волонтеры очищают заброшенный остров в Арктике

Раз в год на несколько недель вместо жизни в окружении тысяч людей они выбирают соседство с белыми медведями. Вместо городского ландшафта — пустынный остров с тоннами мусора. Вместо отдыха в жарких странах — тяжелый труд на берегу Карского моря. Третье лето волонтеры Арктики очищают остров Вилькицкого от бочек из-под горюче-смазочных материалов, заброшенных строений и прочих следов первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960–1970-е годы. До этого аналогичная уборка проходила на острове Белый. Корреспондент ТАСС поговорила с участниками экспедиций об истоках экологического движения и его значении для всей российской Арктики.
Хозяин территории
В пробную экспедицию на остров Белый в 2012 году волонтеры отправлялись практически вслепую — "пособирать баночки", вспоминает основатель проекта, ныне — директор Молодежного центра технологий занятости ЯНАО Алексей Рудковский. "Баночками" оказались двухсотлитровые бочки из-под горюче-смазочных материалов (ГСМ), а убирать их пришлось в окружении белых медведей. Со временем страх перед этими животными прошел, но тогда он был "колоссальным", признался Рудковский.
"В 2013 году нас окружали десять медведей, — рассказывает он. — Они представляют много сложностей в работе. Очень необычно работать, когда ты что-то делаешь, а он лежит в 500–800 метрах и смотрит на тебя".
Вот и во время нынешней экспедиции на остров Вилькицкого, которая длилась с 11 июля по 10 августа, был медведь. В течение нескольких дней он ходил вдоль бывшей военной части, где работали волонтеры, рассказал ТАСС участник экспедиции, спасатель первого класса Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Петров. Для безопасности участникам экспедиций выдают фальшфейеры и сигналы охотника, но в этот раз они не пригодились.
"Белый медведь — это хозяин своей территории, он защищает ее. А мы, получается, его гости. Медведь — очень непредсказуемое животное и очень быстро передвигается. Когда он находится даже в 150 метрах, он может сделать быстрый рывок и достигнуть цели", — пояснил спасатель.
Кругом бочки
Белые медведи — главная опасность для человека во время пребывания на арктических островах, считает Петров. Но внимательным нужно быть и при уборке мусора. В этом году волонтерам Арктики удалось собрать на острове Вилькицкого более 200 тонн металла и более 500 двухсотлитровых бочек, демонтировать 20 зданий и сооружений.
"Когда приходим на эти объекты, такое ощущение, что они вчера ушли, и так все и лежит. 70 лет все завозилось и ничего не вывозилось. Количество металла, брошенных зданий просто колоссальное", — добавил Рудковский.
По словам спасателя из Екатеринбурга Юрия Русакова, который в этом году был заместителем руководителя группы волонтеров, бочки использовались как основание под что-то: например, водовод или магистраль, по которой ГСМ идут с прибрежной зоны в центр острова.
"И вот эта магистраль наложена на бочки, как подушку, — пояснил он. — Со временем их занесло песком настолько, что их приходится, прежде чем кантовать, вытаскивать, очищать, разрезать, выламывать. Техника там не подъедет, потому что песок рыхлый — идешь по нему и по колено проваливаешься".
"И каково это — провести отпуск не у теплого моря, а таская тяжелые бочки?" "Ну, на море же!" — смеется он.
Полярное братство
Чтобы подготовить волонтеров к трудностям заранее и сформировать сплоченную команду, с 2013 года каждую экспедицию предваряют тренировочные сборы. Так начало оформляться движение "Волонтеры Арктики". Впоследствии оно легло в основу созданной в 2014 году межрегиональной общественной экосоциологической организации "Зеленая Арктика".
— Нельзя просто написать заявление [на вступление в организацию] и стать волонтером Арктики. Волонтеры Арктики — это именно те ребята, которые побывали на проектах. Те, кто остается, уже образуют некое "полярное братство", — рассказал нынешний председатель "Зеленой Арктики" Евгений Рожковский.
Среди тех, кто стал волонтером Арктики, — Иван Бодров из Израиля. За плечами молодого человека уже шесть экспедиций. В этом году он ждал поездки на остров Вилькицкого с нетерпением, чтобы сменить израильские +50 °C на арктические +5 °C.
"В Арктике есть что-то такое… Нужно приехать и понять. Объяснить это невозможно, — признался он. — Это совсем другой мир. Ты один раз пробуешь и потом ждешь этого, ты этим живешь. Ты целыми днями работаешь на морозе, под дождем, на ветру. И потом, когда в один из дней наступает хорошая погода, светит солнце, ты понимаешь, что такого нигде не найдешь".
"Дух Заполярья"
Очистка островов Белый и Вилькицкого — основной проект "Зеленой Арктики". Но потребность в волонтерах есть и на других арктических территориях, например в заповедниках и заказниках. Чтобы сформировать резерв волонтеров, которые хотят и могут работать в непростых условиях Крайнего Севера, третий год на Ямале проходят учебно-тренировочные сборы "Дух Заполярья". В этом году они собрали на острове Заячий в Приуральском районе ЯНАО около 70 потенциальных добровольцев из 23 регионов страны.
В программу сборов вошли мотивирующие тренинги, встречи с уже побывавшими в экспедициях волонтерами, преодоление дистанции по спортивному туризму и восхождение на гору Рай-Из на Приполярном Урале. В числе тех, кто хотел бы стать волонтером Арктики, — жительница ямальского города Лабытнанги Елена Работнева.
"Ямал и Арктика — это мой дом, и конечно, хочется быть полезной именно здесь. Мне 46 лет, но я чувствую в себе огромный потенциал. Считаю, что настоящий волонтер — если он навел порядок внутри и готов наводить порядок в окружающей среде — не имеет ни возраста, ни пола", — уверена Елена.
Примерить на себя роль волонтера на "Дух Заполярья" регулярно отправляются и сотрудники экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики). "Мы поддерживаем многие проекты по всей территории Арктики и Крайнего Севера — в НАО, на Таймыре, в Коми. В ЯНАО вот "Дух Заполярья" — один из них. Он помогает испытать себя в сложных условиях, полюбить северные края и понять, готов ли ты здесь работать", — поделилась с ТАСС участница сборов, координатор по СМИ Марина Горецкая.
Жизнь после острова
После экспедиций волонтеры Арктики запускают проекты уже в своих родных регионах. Студента Московского физико-технического института (МФТИ) Алексея Гончарова знакомство с "Зеленой Арктикой" вдохновило на создание собственной организации, и сегодня он — руководитель студенческого отдела МФТИ по арктическим проектам.
"Если изначально мы смотрели в сторону волонтерства и экологии, то сейчас перепрофилировались и пошли в сторону объединения бизнеса, науки, студентов и малых предпринимателей, — описывает миссию своей организации Алексей. — Недавно организовали "Арктическую школу" в Архангельске. Там были представлены кейсы на актуальные проблемы, которые решает МФТИ, также один кейс предоставил САФУ (Северный (Арктический) федеральный университет). Мы решили поехать в Архангельск, чтобы показать, что Арктика — это не кусок льда, что там есть города и там можно работать".
Участник двух экспедиций, студент из Ухты (республика Коми) Данил Елисеев вместе с друзьями реализовал экологический проект — велоуборка "Заполни бак". За один день активисты на велосипедах собрали более 130 мешков мусора на загрязненных участках города.
"Я чувствую себя частью одного большого дела, потому что, пока мы не проявим инициативу, ничего не изменится", — считает Данил.
Ответственное освоение
Решение экологических проблем требует усилий и участия всего общества, считает доцент РАНХиГС, эксперт Экспертного центра ПОРА Александр Воротников.
"Для Арктики это особенно важно, учитывая ее сложные природно-климатические условия, хрупкость ее экосистемы, накопленный экологический ущерб. И важно: формировать волонтерское движение нужно с младших классов школы, делая при этом упор на разумное и ответственное потребление", — добавил эксперт.
"Развитие экологического волонтерства в России особенно важно в свете реализации в Арктике крупных инфраструктурных проектов, таких как Северный морской путь", — отметил пресс-секретарь Всероссийского общества охраны природы, руководитель проектов экологического фонда имени Вернадского Эдуард Лапин.
"Государство продвигается в Арктику, и большой плюс в том, что на старте [новой волны] ее хозяйственного освоения сделан акцент на экологическую составляющую. Мы не имеем права повторить негативный опыт и нанести природе Арктики какой-либо ущерб", — заключил собеседник агентства.
Ольга Кузьмина