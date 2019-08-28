Жители Иннополиса совершили за год более 4 тыс. поездок на беспилотном такси

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Жители Иннополиса в Татарстане за год работы в городе беспилотного такси "Яндекса" совершили свыше 4 тысяч поездок. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

"Самым популярным направлением стала дорога с работы домой. В числе частых маршрутов также поездки на фермерский рынок за продуктами и обратно и возвращение домой после тренировки на стадионе. Появился уже и свой рекордсмен - за год житель Иннополиса прокатился на беспилотном такси почти 100 раз", - говорится в сообщении.

Сервис беспилотного такси был запущен в Иннополисе 28 августа 2018 года. На этапе тестирования системы за рулем машины никого нет, но в салоне всегда находится инженер-испытатель. Он сидит на переднем пассажирском сидении и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме.

"В дальнейшем Иннополис может стать одним из первых городов, где будет запущено полностью беспилотное такси. Подобные пилотные проекты позволяют не только развивать технологию, но и готовить сервис беспилотного такси к массовому использованию в больших городах, которое может начаться уже в течение ближайших 3-4 лет", - цитирует пресс-служба руководителя направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрия Полищука.

Иннополис был заложен в 2012 году и открыт в 2015 году. В 2012 году постановлением правительства РФ в нем была создана особая экономическая зона, экономика города основана на высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе создана собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.