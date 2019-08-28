Власти Петербурга рассчитывают за 3 года создать 122 тыс. высокотехнологичных рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Количество высокотехнологичных рабочих мест на предприятиях Санкт-Петербурга планируется увеличить в течение трех лет на 122 тыс. Такой прогноз озвучил в среду на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

"Что касается высокотехнологичных рабочих мест, по итогам прошлого года город преодолел планку 1 млн мест. По нашей оценке, с учетом темпов роста производительности труда, роста реальных заработных плат на крупных и средних предприятиях, до 2022 года в базовом варианте показатель составит плюс 80 тыс. человек, а в целевом сценарии, который более благоприятный, на 122 тыс. человек будет увеличен этот показатель", - сказал он.

По словам председателя комитета, основной акцент будет сделан на увеличении рабочих мест в сфере обрабатывающих производств, связи, IT и торговли.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства отметил, что поставлена задача на ближайшие годы увеличить среднюю зарплату по экономике до 100 тыс. руб.

По данным Москаленко, средний уровень зарплаты по итогам 2019 года оценивается в 65,1 тыс. руб. В следующем году средняя зарплата в Петербурге, по прогнозам, вырастет до 71,5 тыс. руб.