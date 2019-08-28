Власти объявили второй тур приема заявок на участки по программе "Ленинградский гектар"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Второй этап приема заявок на получение земельных участков по программе "Ленинградский гектар" начнется со 2 сентября, сообщила в среду пресс-служба правительства Ленинградской области.

"В Ленинградской области объявлен второй тур приема заявок на распределение земельных участков по программе "Ленинградский гектар". Прием заявлений на участие в конкурсном отборе осуществляется со 2 по 20 сентября 2019 года включительно в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу", - говорится в сообщении.

Участники конкурса должны будут предоставить пакет документов на соответствие условиям конкурса, после этого их пригласят на защиту своих бизнес-проектов по освоению дальних территорий Ленинградской области. Лучшие из них получат земельные наделы на льготных условиях, "подъемные" в размере до 3 млн рублей и возможность получить до 30 млн рублей фермерских грантов и других форм господдержки.

Первый конкурс "Ленинградский гектар" прошел в июне, распределялось 11 участков общей площадью почти 60 га. Из 38 соискателей было определено 10 лучших, представивших наиболее проработанные проекты. Победителями стали жители Ленинградской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга. Конкурсанты будут заниматься выращиванием коров, овец, овощей, клубники, чеснока, производством сыра. Сейчас победители завершают оформление документов на аренду земли и начинают осваивать свои участки.

Программа "Ленинградский гектар" реализуется в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. К распределению во втором туре подготовлены земельные участки общей площадью около 200 га в Бокситогорском, Подпорожском и Сланцевском районах. Всего в программе планируется задействовать более 14 тыс. га земли. В бюджете региона 2019 года на реализацию "Ленинградского гектара" заложено 60 млн рублей.