Всероссийский музей Бунина предлагают создать в Липецкой области

ТАСС, 28 августа. Власти города Ельца Липецкой области предложили разместить всероссийский музей писателя Ивана Бунина в пустующем здании табачной фабрики, сообщил в среду ТАСС руководитель пресс-службы администрации региона Михаил Шаршаков.

"Власти Ельца предложили разместить музей Бунина в здании бывшей табачной фабрики XIX века", - сказал он, добавив, что члены рабочей группы в среду осмотрят предлагаемое здание.

В Елецком госуниверситете имени Бунина в среду проводит заседание рабочая группа по празднованию 150-летия со дня рождения писателя под председательством замминистра культуры РФ Аллы Маниловой. Юбилей Бунина, согласно указу президента РФ, будет отмечаться в 2020 году. Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов предложил создать к юбилею в Ельце, где жил и учился писатель, общенациональный музей.

Елецкая табачная фабрика - архитектурный комплекс, здания которого занимают целый квартал в центре города. Он внесен в список объектов культурного наследия Липецкой области. Кирпичные здания предприятия построены вместо сгоревших деревянных корпусов фабрики в 1896 году елецким купцом Александром Заусайловым. До революции фабрика являлась поставщиком императорского двора, было крупнейшим предприятием Орловской губернии, в которую входил Елец. В последние годы здания фабрики пустуют.

Иван Алексеевич Бунин - классик русской литературы и ее первый Нобелевский лауреат (1933), автор произведений "Деревня", "Окаянные дни", "Жизнь Арсеньева", "Митина любовь", сборника рассказов "Темные аллеи". Родился 10 октября 1870 года в старинной дворянской семье в Воронеже, позже она переехала в имение Озерки Орловской губернии, его земли были включены в Елецкий уезд, в настоящее время это Становлянский район Липецкой области. 26 января 1920 года, будучи уже известным писателем, Бунин навсегда покинул Россию, до 1959 года его произведения на родине практически не издавались. Умер 8 ноября 1953 года в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.