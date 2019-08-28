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Число автобусов и троллейбусов на вечерних маршрутах Симферополя увеличат в 10 раз

Интервал движения транспорта от центра до спальных районов таким образом сократится до 30 минут

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Новый вечерний график движения общественного транспорта начнет действовать в Симферополе с 29 августа, на маршруты выпустят в 10 раз больше автобусов и троллейбусов. Об этом в среду сообщается на сайте Министерства транспорта Республики Крым.

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"График движения автобусных и троллейбусных маршрутов в вечернее время составлен с учетом интервальности и направления рейсов, чтобы избежать дублирования маршрутов. Таким образом, с 20:00 до 23:00 на линию будут выходить 100 единиц техники, это 25% подвижного состава по всей маршрутной сети Симферополя. Ранее в вечернее время на линии выходило только 10 единиц техники", - процитировали в пресс-службе главу регионального минтранса Сергея Карпова.

Отмечается, что интервал движения от центра до спальных районов и обратно составит не более 30 минут. Минтранс также планирует совместно с администрацией города усилить контроль за соблюдением вечернего графика движения.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ноябре 2018 года сообщал о планах властей приобрести 100 автобусов марки "Лиаз" для государственного перевозчика в Симферополе. Аксенов отмечал, что для закупки требуется порядка 1 млрд рублей. Муниципальное предприятие 10 декабря запустило на городские маршруты 44 новых автобуса марки "Лиаз", купленных в лизинг. Очередное поступление автобусов ожидается в сентябре 2019 года.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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