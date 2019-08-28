Реконструкцию дома культуры в одном из сел КЧР проведут в 2019 году впервые за 50 лет

ЧЕРКЕССК, 28 августа. /ТАСС/. Реконструкция построенного в 1960-х годах дома культуры в селе Учкекен начнется в 2019 году, сообщил на своей странице в Instagram в среду глава региона Рашид Темрезов.

"Приятной вестью для жителей всего района стало то, что уже в этом году мы начнем реконструкцию Дома культуры имени Османа Касаева. Старое здание дома культуры было построено в середине 1960-х годов и давно нуждалось в капитальном ремонте", - написал Темрезов.

Кроме того, по словам главы республики, недавно завершены работы по благоустройству парка перед зданием. Он отметил, что сейчас ведется второй этап благоустройства общественной зоны. "Тут все готово уже почти на 90%, устанавливается детская игровая площадка, лавочки и фонари. Жители Учкекена путем голосования сами выбрали эту территорию для благоустройства, поскольку район густонаселен и потребность в детской площадке достаточно высокая", - уточнил глава региона.

В августе состоялось открытие после реконструкции дома культуры имени заслуженного работника культуры Карачаево-Черкесии Валерия Аджибекова в ауле Кубина Абазинского района. Кроме того, в поселке Правокубанском в Карачаевском районе республики открылся новый дом культуры, названный в честь карачаевского поэта Исмаила Семенова.