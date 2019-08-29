В Приморье одно из отдаленных сел получило доступ к интернету

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Село Красный Яр на севере Приморья, где живут удэгейцы, представители коренного малочисленного народа Дальнего Востока, получило доступ к интернету. Для этого специалистам компании "Ростелеком" пришлось проложить за два месяца 122 километра волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), сообщила в пресс-службе краевой администрации.

"Впервые за долгое время перед сотрудниками Приморского филиала встала задача ввести в эксплуатацию ВОЛС с такой значительной протяженностью. Тяжелые погодные условия и рельеф местности добавили сложности в работе. Подключение участка "Лучегорск-Верхний Перевал-Ясеневый-Красный Яр" стало серьезным вызовом для нас, с которым мы успешно справились в обозначенные сроки. На сегодняшний день в Красном Яру подключены два социальных объекта", - процитировала пресс-служба слова директора Приморского филиала компании Руслана Тулаганова.

Первыми абонентами, которые получили доступ к интернету, стали административный центр национального парка "Бикин" и школа №15. В перспективе планируется подключить к "оптике" домохозяйства Красного Яра, Верхнего Перевала и Ясеневого.

Село Красный Яр находится на севере Приморья в Пожарском районе на берегу реки Бикин. Ему уже более 60 лет, население превышает 500 человек, в основном это удэгейцы. В селе находится главный офис нацпарка "Бикин", крупнейшего на Дальнем Востоке.

Национальный парк "Бикин" образован в 2015 году постановлением правительства РФ в рамках программы "Амурский тигр". Территория национального парка является одним из последних природных очагов обитания этого вида.