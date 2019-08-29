Козлов: интеграция Бурятии и Забайкалья в ДФО идет уверенно

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Процесс интеграции Бурятии и Забайкалья в Дальневосточный федеральный округ идет уверенно, считает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Такое мнение он высказал в интервью, размещенном в официальном журнале Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На мой взгляд, процесс интеграции Забайкальского края и Республики Бурятия в Дальневосточный федеральный округ идет уверенно. Созданы ТОР "Бурятия" и ТОР "Забайкалье". На два региона до 2022 года выделяется 16,14 млрд рублей из федерального бюджета на строительство, капитальный ремонт, модернизацию социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, дорог. Стройки начинаются уже в этом году", - сообщил Александр Козлов.

Кроме того, отметил он, с 1 августа здесь началась реализация программы "дальневосточный гектар". Сначала землю смогут получить только жители этих регионов, с 1 февраля 2020 года - все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года - все россияне.

В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), после чего на эти регионы начали распространять механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.