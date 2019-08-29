Спортплощадки создадут в населенных пунктах КБР в рамках нацпроекта

НАЛЬЧИК, 29 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта "Демография" планируют построить в четырех населенных пунктах малые спортивные площадки, сообщили ТАСС в четверг в правительстве региона.

"В рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" планируется создание малых спортивных площадок в четырех населенных пунктах республики: в городе Нальчике, в городе Нартакале и в селениях Янтарное и Нижняя Жемтала", - сказали в правительстве.

Кроме того, как отмечается, муниципальным образованиям КБР переданы субсидии на строительство девяти многофункциональных игровых площадок. Также планируется создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Баксане и Нальчике.

Кабардино-Балкария участвует в пяти федеральных проектах нацпроекта "Демография". Как сообщалось ранее, на реализацию проектов в 2019 году выделено 2 491,74 млн рублей, из них уже освоено около трети средств.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.