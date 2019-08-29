Жители Адыгеи исполнят гимн России на центральной площади Майкопа 1 сентября

МАЙКОП, 29 августа. /ТАСС/. Жители Адыгеи исполнят государственный гимн Российской Федерации на центральной площади Майкопа 1 сентября. Как сообщили в пресс-службе главы региона, таким образом в республике поддержат всероссийскую акцию.

"1 сентября в 17:00 мск на центральной площади Майкопа начнется концерт симфонического оркестра республиканской Госфилармонии, а в 18:00 мск все собравшиеся исполнят гимн России", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в текущем году исполняется 75 лет с момента написания музыкального произведения, положенного в основу современного гимна страны. В честь юбилея в Санкт-Петербурге при содействии Министерства культуры РФ пройдет всероссийская акция по исполнению гимна.

Как уточнили в пресс-службе, стать частью многонационального хора сможет любой житель страны, для чего необходимо зарегистрироваться на сайте акции и получить электронный билет. Присоединиться к исполнению гимна можно также в режиме онлайн из любой точки мира с помощью специального мобильного приложения.

Данную инициативу поддержал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. "Гимн - это один из символов единения народов нашей страны, его мелодия связывает не одно поколение россиян, ассоциируется с могуществом и величием российского государства", - сказал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.