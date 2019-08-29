Представители 50 регионов собрались в Ставрополе на молодежный форум развития территорий

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Первый всероссийский молодежный форум развития территорий собрал в Ставрополе представителей 50 регионов. Об этом сообщил в четверг зампред правительства края Роман Петрашов.

"Сегодня здесь более 50 субъектов и более 100 человек, глубоко заинтересованных в том, как будут развиваться города и как мы будем дальше жить", - сказал он на открытии форума.

Участники форума - волонтеры, студенты, молодые специалисты в сфере градостроительства и архитектуры, урбанисты. "Без участия молодых людей в принципе невозможно формирование комфортной городской среды. Городская среда - это то, что мы видим вокруг себя, когда выходим за пределы квартиры. Почему мы не должны нести ответственность за то, что нас окружает вне квартиры? Города наши будут такими какими их сделаете вы", - отметила замдиректора департамента Минстроя РФ Юлия Талалайкина.

В первый день на форуме будет обсуждаться повышение качества жизни в городах, участники начнут разработку проектов благоустройства и развития нескольких территорий Северо-Кавказского федерального округа и Ставропольского края. Ключевым событием форума станет пленарная сессия "1000 городов", которая пройдет во второй день.

Первый всероссийский молодежный форум развития территорий проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Организаторами выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и правительство Ставропольского края.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.