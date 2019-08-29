В Чечне в рамках экологического марафона очистят 250 км береговой линии

ГРОЗНЫЙ, 29 августа. /ТАСС/. Берега одиннадцати рек, родников и водохранилище протяженностью более 240 км очистят в Чечне от мусора в рамках экологического марафона "Чистые берега Кавказа", сообщили в четверг ТАСС в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики.

"Акция уже стартовала, ожидается, что в ней примут участие более 15 тыс. человек. Мероприятия Минприроды будет проводить совместно с муниципалитетами, общественными, экологическими, молодежными организациями, желающих много. Очистить от мусора планируется 247 км береговой линии", - отметили в ведомстве.

Марафон пройдет в рамках Всероссийской экологической акции "Вода России". Акция "Вода России" проходит в 45 регионах страны в рамках национального проекта "Экология", одной из целей которого является сохранение уникальных водных объектов. Ожидается, что к концу 2024 года будут расчищены 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ, от бытового и другого мусора очистят минимум 9 тыс. км берегов. За счет этого улучшатся экологические условия жизни почти 5 млн россиян.