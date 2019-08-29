Дом культуры построят в Теберде в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 29 августа. /ТАСС/. Строительство Дома культуры начнется в 2020 году в Теберде. Об этом сообщил в четверг глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на открытии парковой зоны в городе-курорте, передает корр. ТАСС с церемонии открытия парка.

"Я знаю, что [в городе] отсутствует Дом культуры, я только что принял решение, чтобы мы в следующем году начали строительство Дома культуры в городе-курорте Теберде", - сказал глава республики, отметив, что в ближайшее время развитию курортного города будет уделяться большое внимание.

Темрезов добавил, что единственный городской кинотеатр, который на данный момент не работает, будет реконструирован. "45 лет исполнилось кинотеатру, который не работает, и который, я думаю, до своего что 46-летия должен будет заработать. Мы обязательно его реконструируем", - заверил он.

Город Теберда расположен на северных склонах Большого Кавказа, его часть находится на территории Тебердинского заповедника. Численность населения составляет более 8,6 тыс. человек.