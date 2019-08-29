Первый на Северном Кавказе фестиваль цветов пройдет в КБР в сентябре

НАЛЬЧИК, 29 августа. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе фестиваль цветов пройдет в сентябре в Нальчике в рамках празднования Дня государственности Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Нальчике в рамках празднования Дня государственности КБР для жителей и гостей республики пройдет первый на Северном Кавказе фестиваль цветов. Красочное шоу цветочных панно, выставка цветочных арт-объектов от ведущих региональных мастеров флористического дизайна состоится на площади Согласия", - сказали в пресс-службе.

В рамках фестиваля пройдет "показ цветочных мод", выступят артисты уличных театров, кроме того, пройдут мастер-классы по флористике. Ожидается, что молодые художники города проведут цветочный вернисаж и в режиме реального времени напишут десятки цветочных картин. Завершится фестиваль на главной площади города, где состоится гала-концерт "Бал цветов".

День государственности КБР был учрежден в 1997 году по случаю принятия новой Конституции республики. 1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая позднее вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино-Балкарскую автономную область. В связи с трагическими событиями в Беслане, ранее день празднования был перенесен указом главы региона на более поздний срок.